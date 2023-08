A Camaiore Tutti Pazzi per la Briscola

Incredibile successo del torneo di Briscola a coppie tenutosi in piazza san Bernardino a Camaiore. Gli organizzatori sono stati presi d’assalto da un numero spropositato di partecipanti, oltre 100. Hanno dovuto organizzare un torneo di qualificazione preliminare, come a Wimbledon, per far rientrane nel tabellone tutti coloro che volevano giocare e qualcuno è rimasto fuori. Ma anche i bambini volevano partecipare e allora è stato organizzato, in maniera estemporanea, un torneo a parte.

Dopo il comprensibile caos iniziale tutto è filato via liscio. Hanno vinto Moreno Pellegrini e Andrea Paoli a quali sono andati gli orologi offerti dalla Gioielleria Tabarrani. Al secondo posto Pinuccia Domenici e Alessio D’Alessandro che si sono aggiudicati le grandi bistecche offerte dalla Macelleria Bisteccheria Alan e dalla Macelleria di Fabrizio Vecoli. Terzi classificati Andrea da Prato e Maurizio Bennasi ai quali è andato il cesto dei prodotti tipici della Garfagnana offerto dall’Antica Norcineria dei Fratelli Bellandi. Alla coppia più giovane Veronica Domenici e Greta Petrucci gli abiti del negozio Dean mentre alla coppia più anziana, Fabio Pezzini e Franco Pellegrini (il Dottò), 165 anni in due, è andato il cesto di prodotti offerto dalla Farmacia Conti. Il torneo dei ragazzi è stato vinto dalla coppia Veronesi-Antognoli.

Quello di Camaiore è un torneo di Briscola Intelligente perché il ricavato è stato devoluto in beneficenza (per la ricerca sulle malattie del cervello: Parkinson, Alzkeimer, Ictus, Demenze Senili…) all’Associazione Ricerca Neurologica ARNO presieduta da Gianfranco Antognoli con la direzione scientifica del professore Ubaldo Bonuccelli. Per le sedie ed i tavolini gli organizzatori ringraziano la Ferramenta Pardini Giovanni di Camaiore. L’appuntamento è al prossimo anno con un preciso regolamento. “Ci hanno davvero assaliti e colti di sorpresa – afferma Fabrizio Diolaiuti che per conto dell’ARNO ha presentato e organizzato l’evento con l’aiuto di Giulia Dinelli – ma il prossimo anno ci troveranno preparati e pronti”. Della bella serata restano un paio di nei. Qualcuno ha rubato il premio destinato ai ragazzi e sono spariti 14 mazzi di carte. Ma infondo nessuno è perfetto.