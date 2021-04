Camaiore – Si è tenuta, presso la sala consiliare del Comune di Camaiore, la conferenza stampa con i rappresentanti di 2i Rete Gas S.p.A. per illustrare i progetti di metanizzazione del territorio comunale e fare un punto sugli interventi già eseguiti negli anni

Il progetto di metanizzazione del Comune di Camaiore ha significato importanti investimenti, sia per l’estensione di nuova rete a servizio di nuove utenze che per la sostituzione o il potenziamento della rete già esistente, per un totale di circa 26 Km

Ad oggi le reti in corso di completamento riguardano via Capanne (da Via Sarzanese alla Loc. Cavallini, in gas dal 2 aprile 2021) e via Arginvecchio (da via Della Libertà a via Sarzanese, in gas entro Aprile 2021).

Sono invece in corso di progettazione, con messa in gas prevista nel secondo semestre del 2021, i lavori in località Silerchie (1090 m), in località Montebello (915 m), quelli a Capezzano (3360 m) e lungo la traversa Via Capanne/Via di Moneta (640 m)

FONTENOITV