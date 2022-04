A caccia con Giacomo!, una caccia al tesoro per scoprire la città nel segno Puccini

Tanti gli eventi organizzati per i prossimi fine settimana dal Puccini Museum

in occasione di Lucca Classica

Lucca, 15 aprile 2022 – Scoprire la città di Lucca attraverso i luoghi legati alla famiglia, alla vita alle opere del Maestro Giacomo Puccini partecipando alla caccia al tesoro A caccia con Giacomo! In programma sabato 23 aprile alle ore 15:30, organizzata dal Puccini Museum – casa natale, a cui possono partecipare grandi, piccini, gruppi di amici e famiglie.

Chi per primo scioglierà gli enigmi nascosti in città sarà il vincitore. La partenza della caccia sarà dalla biglietteria del Puccini Museum, in Piazza Cittadella, n 5 a Lucca.

Molti altri appuntamenti sono previsti in occasione di Lucca Classica Music Festival, in programma dal 23 aprile al 1^ maggio: visite guidate a tema nella casa natale di Corte San Lorenzo, attività per le famiglie, laboratori per i più piccoli e molto altro ancora

Calendario appuntamenti

sabato 23 aprile 2022

ore 12:00 – Puccini Museum | Casa natale – Puccini e il grammofono, visita guidata. Nel corso della visita verrà narrata l’avventura del Maestro con la pioneristica industria della musica con ascolto di arie pucciniane suonate da un grammofono dei primi anni del Novecento. Costo incluso nel biglietto di ingresso del museo

ore 15:30 – Puccini Museum | Casa natale e centro storico – A caccia con Giacomo!, attività per le famiglie – Caccia al tesoro per famiglie nei luoghi pucciniani del centro storico di Lucca. Il vincitore sarà chi per primo scioglierà gli enigmi nascosti in città! Costo: € 9,00 adulti, € 7,00 bambini con zainetto in regalo

domenica 24 aprile 2022

ore 12:00 – Puccini Museum | Casa natale – Puccini e il grammofono, visita guidata. Nel corso della visita verrà narrata l’avventura del Maestro con la pioneristica industria della musica con ascolto di arie pucciniane suonate da un grammofono dei primi anni del Novecento. Costo incluso nel biglietto di ingresso del museo

ore 15:30 – Puccini Museum | Casa natale – Io gioco con Giacomo, attività per le famiglie – Visita guidata del Museo attraverso giochi e quiz che coinvolgono i bambini durante il percorso museale. Costo: € 7,00 visita con laboratorio

lunedì 25 aprile 2022

ore 12:00 – Puccini Museum | Casa natale – Puccini e il grammofono, visita guidata. Nel corso della visita verrà narrata l’avventura del Maestro con la pioneristica industria della musica con ascolto di arie pucciniane suonate da un grammofono dei primi anni del Novecento. Costo incluso nel biglietto di ingresso del museo

venerdì 29 aprile 2022

ore 18:00 – Casermetta San Colombano – D’Annunzio – Puccini, conversazione sul rapporto tra i due artisti – in collaborazione con il Centro studi Giacomo Puccini e la Fondazione Il Vittoriale. Partecipano: Gabriella Biagi Ravenni, Aldo Simeone, Federico Carlo Simonelli. Ingresso libero.

sabato 30 aprile 2022

ore 12:00 – Puccini Museum | Casa natale – Puccini, la buona tavola e il buon vino. Visita guidata alla scoperta di un Giacomo Puccini goliardico, amante della buona tavola e del buon vino. Costo: incluso nel biglietto di ingresso del museo

ore 15:30 Puccini Museum | Casa natale – Costumisti all’Opera!, attività per le famiglie – Con stoffe, nastri, bottoni e colori i bambini realizzeranno figurini per i costumi delle opere pucciniane diventando così giovani costumisti! Costo: € 7,00 visita con laboratorio

domenica 1° maggio 2022

ore 12:00 – Puccini Museum | Casa natale – Puccini, la buona tavola e il buon vino. Visita guidata alla scoperta di un Giacomo Puccini goliardico, amante della buona tavola e del buon vino. Costo: incluso nel biglietto di ingresso del museo

Alle attività partecipano gli studenti dell’Istituto Superiore Istruzione “Sandro Pertini” di Lucca e del Liceo Artistico Musicale e Coreutico Passaglia di Lucca.

Info e prenotazioni al numero 0583 1900379, visite@puccinimuseum.it o direttamente presso la biglietteria del Puccini Museum piazza Cittadella, 5 Lucca