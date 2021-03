A BREVE PARTIRANNO I LAVORI DI RISANAMENTO DELLE COLONNE DEI CHIOSTRI DELL’EX CONVENTO S.FRANCESCO DI PESCIA

A BREVE PARTIRANNO I LAVORI DI RISANAMENTO DELLE COLONNE DEI CHIOSTRI DELL’EX CONVENTO S.FRANCESCO DI PESCIA, PER UN INVESTIMENTO DI CIRCA 100MILA EURO

Avranno un costo di circa centomila euro, per il 50% finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, i lavori di restauro e risanamento delle colonne dei chiostri dell’ex-convento di S.Francesco.

I lavori inizieranno a breve, con l’unica problematica legata alla necessità di temperature piuttosto elevate per il materiale che verrà usato affinchè possa essere efficace.

Le lesioni alle colonne sono diventate visibili nel corso degli ultimi tempi e per questo l’amministrazione comunale commissionò una perizia per valutarne lo stato nei primi mesi del 2020. I chiostri sono stati distinti in A e B e, sulla base della situazione riscontrata, è stato elaborato il progetto esecutivo che sta per partire sull’immobile che per diversi anni ha ospitato il Tribunale. Gli ultimi restauri risalgono a due fasi operative : anni 80 e inizio del nuovo millennio.

Il convento risale, nella sua prima configurazione, a dopo l’ottobre del 1211. Secondo le testimonianze storiche, S.Francesco si fermò tre giorni a Pescia, ospite del ricco e pio mercante Venanzio degli Orlandi, il quale gli fece dono di un piccolo oratorio e di una casupola, affinché vi stabilisse un convento per i suoi frati. Il resto dell’edificio fu completato una trentina d’anni dopo, subendo, fino a oggi, anche alcune trasformazioni.

“Siamo di fronte a un monumento storico della città ed è nostra intenzione preservarlo. In questo senso va inteso l’intervento che stiamo per cominciare alle colonne che hanno evidenziato i problemi strutturali più avanzati- afferma l’assessore ai lavori pubblici Aldo Morelli-. Mettiamo in sicurezza il chiostro anche per i diversi utilizzi che potranno essere attivati in quella struttura, sicuramente affascinante e bella “.