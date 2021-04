A breve la riqualificazione di via della Fiaba a Pescia

A breve la riqualificazione di via della Fiaba a Pescia grazie al concorso della Banca di Pescia e Cascina e la sinergia comune-Legambiente

Lo scorso anno la Banca di Pescia e Cascina bandì un concorso per finanziare progetti naturalistici del territorio, lasciando la scelta ai cittadini che potevano attribuire la loro preferenza sul sito dell’istituto di credito.

La scelta dei partecipanti ha premiato il progetto del comune di Pescia e di Legambiente di riqualificazione e valorizzazione di via della Fiaba, un sentiero naturalistico che si sviluppa da Valchiusa, zona centrale della città, e raggiunge Collodi attraversando bellezze naturali e una grande quantità di verde.

“Ringrazio la sensibilità della Banca di Pescia e Cascina che ha voluto destinare 5000 euro per un fine così nobile e tutti i cittadini che hanno espresso la loro preferenza per questo nostro progetto- ha commentato l’assessore all’ambiente del comune di Pescia Fabio Bellandi-. Insieme a Legambiente abbiamo studiato alcuni interventi di riqualificazione e una cartellonistica adeguata alla bellezza del sentiero, iniziativa che coinvolge Pinocchio Sport, associazione sportiva che ha preso in gestione il parco di Valchiusa, da cui parte questo percorso naturalistico”.

Alla presentazione della consegna del premio, oltre all’assessore Bellandi, erano presenti Antonio Giusti, direttore generale dell’istituto bancario pesciatino e Maurizio Del Ministro, presidente di Legambiente Valdinievole, insieme alle guide Donatella Zaccagna e Andrea Innocenti.