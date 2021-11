A BORGO A MOZZANO UNA SETTIMANA DEDICATA ALLA LOTTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Molte le iniziative sul territorio promosse dalla commissione comunale Pari Opportunità

Borgo a Mozzano, 22 novembre 2021 – Una settimana interamente dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e alla sensibilizzazione: iniziano oggi, lunedì 22 novembre, le tante iniziative organizzate dal Comune di Borgo a Mozzano, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Le iniziative volte al contrasto della violenza sulle donne sono fondamentali – commenta la vice sindaco Roberta Motroni – e devono rappresentare una parte significativa dell’attività di tutte le istituzioni. Come amministratori abbiamo sentito il bisogno di approfondire questo tema attraverso una serie di manifestazioni in grado di coinvolgere tutta la cittadinanza, ma abbiamo voluto fare anche qualcosa di più incisivo. In collaborazione con il Centro antiviolenza La Luna, infatti, attiveremo laboratori formativi dedicati alla gestione delle emozioni e rivolti agli alunni di tutte le scuole del nostro territorio perché crediamo che il rispetto dell’altro si debba imparare fin da piccoli”.

IL CALENDARIO. Dal 22 al 26 novembre il Ponte del Diavolo sarà illuminato di arancione per la campagna internazionale delle Nazioni Unite “Orange the world”, volta al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne attraverso le testimonianze dirette delle vittime e delle attiviste.

Il 24 novembre, alle 12, sarà inaugurata la panchina rossa di Borgo a Mozzano dedicata alle donne vittime di violenza. La panchina, che sarà posizionata al Ponte Pari, è stata donata dai beneficiari del progetto S.A.I. della Cooperativa sociale Odissea.

Durante tutta la giornata di giovedì 25 novembre, numerose saranno le iniziative promosse dall’amministrazione: dalle 10 alle 16, all’esterno del palazzo comunale sarà allestito un corner dove sarà possibile scattarsi una foto da condividere sui propri profili social con l’hashtag # prendiposizioneindossailfiocco arancioneecondividiunafoto. Per l’occasione, saranno distribuite spille con fiocchi arancioni realizzate dagli ospiti del progetto S.A.I.

Alle 11, invece, in Piazza degli Alpini, gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico Enzo Ferrari di Borgo a Mozzano, in collaborazione con il Coordinamento Donne SPI Cgil Mediavalle e Garfagnana, saranno impegnati in un flashmobcon una coreografia sul tema della violenza.

Nel pomeriggio, alle 15.30 si svolgerà l’iniziativa “Posto Occupato”: nell’atrio del Comune di Borgo a Mozzano sarà posizionata una sedia, in modo permanente, per ricordare tutte le donne vittime di violenza e il loro posto nella società. Oltre alla sedia, saranno occupate anche le panchine nella piazza della stazione, sulle quali sarà posta una locandina con la frase “posto occupato”.