A Borgo a Mozzano si presenta il nuovo libro di Francesco Poggi

Venerdi 17 gennaio, alle ore 17.30, nella Sala delle Feste di Borgo a Mozzano, verrà presentato il volume di Francesco Poggi “Europa vs Nazione. Integrazione economica, unione monetaria, mercati internazionali: il pensiero di un secolo (1919-2019)”, edito dalla University Press di Pisa . Un lungo cammino di cento anni di dibattito sull’Europa ed il suo rapporto con le Nazioni, sul mercato comune, sull’unione doganale, sul federalismo, su protezionismo e libero mercato, sulla moneta unica (Euro sì, Euro no). Temi che costantemente ritornano, oggi più che mai attuali, in una fase che ha appena superato una delle più gravi crisi economiche della storia recente, ma anche in una fase di Brexit, di sovranismo, di tensioni internazionali crescenti . Da Keynes a Draghi e Savona, con uno sguardo al futuro sia continentale che internazionale. Interverranno il Sindaco Patrizio Andreuccetti, Emiliano Frediani e Francesco Zavattari che ha curato la progettazione della immagine di copertina.