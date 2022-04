a Borgo a Mozzano presso il Salone delle Feste, si terrà una proiezione gratuito del film “Miracolo a Sant’Anna”

Venerdì 29 aprile alle ore 21.10 a Borgo a Mozzano presso il Salone delle Feste, si terrà una proiezione gratuito del film “Miracolo a Sant’Anna”, organizzata dai Giovani Democratici della Valle del Serchio.

La serata sarà all’insegna del ricordo in occasione delle celebrazioni dell’Anniversario della Liberazione, un’opportunità per ricordare le donne e gli uomini che si sono sacrificati e spesi per la costruzione di un’Italia democratica, libera dal giogo nazifascista. La proiezione sarà preceduta da un intervento di A.N.P.I.

Giovani Democratici della Valle del Serchio