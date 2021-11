A BORGO A MOZZANO LA TRADIZIONALE FIERA DI SANTA CECILIA

Borgo a Mozzano, 26 novembre 2021 – Domenica 28 novembre appuntamento con la tradizionale fiera di Santa Cecilia: dalle 10, in Piazza Giovanni Pascoli, in Viale Italia e in Piazza dei Bersaglieri sarà allestito il mercatino artigianale, il mercato contadino con i prodotti del territorio e saranno presenti banchi di merce varia.

Un’occasione speciale per degustare le prelibatezze locali e per fare i primi acquisti in vista delle prossime festività natalizie.

La manifestazione rispetterà la vigente normativa anti contagio.

In caso di maltempo, la fiera non si svolgerà.