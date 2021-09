A BORGO A MOZZANO LA TRADIZIONALE FIERA DELL’AGLIO E DELLE CIPOLLE

Borgo a Mozzano, 4 settembre 2021 – Mercoledì 8 settembre appuntamento con la tradizione: torna la storica Fiera dell’aglio e delle cipolle.

Dal mattino fino al tardo pomeriggio, in Piazza Garibaldi saranno presenti numerosi banchi del mercatoambulante, dove sarà possibile acquistare anche aglio e cipolle nostrali insieme a merce di vario genere.

Dalle 21 spazio alla musica. In Piazza San Rocco, la Mercifull Band della Misericordia di Borgo a Mozzano offrirà il meglio del suo repertorio, tra brani storici e pezzi moderni.

Per assistere al concerto è necessario essere in possesso del green pass. In caso di pioggia, la band si esibirà all’interno della chiesa di San Rocco.