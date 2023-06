A Barga una estate tutta da vivere

BARGA – Quattro mesi di eventi e inziative presentate dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco. Da barga Jazz alla notte di Casa Pascoli il 10 agosto, dalle Piazzette al festival Tra le righe. E a settembre torna anche lo Scottish Festival

Una estate davvero intensa quella che si appresta a vivere il territorio barghigiano. Ricca di tante iniziative.

Nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi, la sindaca di Barga, Caterina Campani, insieme ai componenti della Pro Loco Barga, il presidente Andrea Marroni e Emma Biagioni e Alessandra Orsi, ha presentato il calendario degli eventi da giugno a settembre.

Un calendario reso possibile, ha sottolineato Campani, grazie all’impegno di tantissime realtà, dal Comune di Barga alla Pro Loco per poi passare a tante associazioni culturali e non del territorio che organizzeranno gli eventi in questi mesi e che la sindaca ha voluto ringraziare per il grande impegno per Barga e per la sua valorizzazione che è anche grande strumento di promozione e di accoglienza turistica.

Ricco sarà il panorama degli appuntamenti letterari con il ritorno tra gli altri del festival letterario Tra le righe di Barga dal 13 al 16 luglio.

Tra gli eventi clou del mese di luglio il ritorno delle Piazzette di Barga, la festa del centro storico, tra movida, musica e buon mangiare che si terrà dal 13 al 25 luglio. Per la musica appuntamento il BargaJazz Festival dedicato a Carlos Jobim e che si terrà dal 17 al 26 agosto. Per la musica, e la poesia, Casa Pascoli tornerà ad ospitare il 10 agosto la tradizionale Serata Omaggio il cui reading sarà a cura degli attori Giuseppe Zeno e Bianca Panconi.

Molti poi anche gli eventi legati alla tradizione e nutrita anche la proposta delle mostre d’arte che in tutto saranno 17.

Tra gli eventi di settembre il ritorno del fine settimana scozzese (The Barga Scottish festival) in programma dall’8 al 10 settembre.

fonte noitv