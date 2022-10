Barga come un grande alveare naturale tra mercati, degustazioni, ricette tradizionali, momenti di approfondimento per appassionati e consumatori, attività didattiche per bambini come la caccia al tesoro (oltre 100 i partecipanti) ma anche momento di celebrazione dell’importanza vitale della biodiversità messa purtroppo in pericolo dai cambiamenti climatici, dai comportamenti dell’uomo, dall’uso di pesticidi e dall’arrivo degli insetti alieni.