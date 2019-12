A Barga e Borgo a Mozzano le opposizioni non si presentano in Consiglio Comunale

E’ accaduto nel comune di Barga e nel comune di Borgo a Mozzano. Le rispettive opposizioni non si sono presentate ai consigli comunali.

A Borgo a Mozzano i motivi sono da ricercarsi nella conferenza dei capigruppo:

“… fin da subito abbiamo chiesto, nell’ottica di una fattiva e costruttiva collaborazione tra le parti, che si utilizzassero tutti gli strumenti previsti per il buon governo e la piena funzionalità del consiglio comunale, come ad esempio la conferenza dei capigruppo, in modo da poter gestire e organizzare meglio i lavori del consiglio stesso. Appello fin qui caduto invano, perché questa non è mai stata convocata. C’è bisogno di lavorare insieme, ne siamo pienamente convinti, ma ogni giorno ci sono esempi di come l’attuale Amministrazione continui a parole a chiedere collaborazione da parte nostra e poi però nella realtà dei fatti faccia e disfaccia a proprio piacimento, legittimo sì ma noi così non ci stiamo. Siamo e rimaniamo aperti al dialogo ma non possiamo non prendere le distanze, anche in modo marcato, da questa impostazione nella gestione dell’organo principale del nostro comune: il consiglio comunale, convocato spesso con poco preavviso secondo noi, sicuramente nei tempi previsti dal regolamento, ma non sfruttando a pieno le potenzialità di questo organo fondamentale che invece con la convocazione della conferenza dei capigruppo si potrebbe ottenere proprio perché entrambe le parti concorrerebbero alla definizione dell’attività del Consiglio stesso”.

Progetto Comune, gruppo di minoranza di Barga, ha lamentato le modalità con cui è stato convocato il consiglio comunale ed alcuni vizi nei procedimenti comunali.