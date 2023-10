a Barga arriva One Health e Citizen Science (OHCS), il progetto per la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente.

Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi e si occuperà nei prossimi 4 anni di lavorare in aree italiane ad elevata pressione ambientale, tra cui anche il comune barghigiano, con la partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità.

Un ulteriore finanziamento molto importante per la nostra comunità e il nostro territorio, che va a dare continuità al progetto Area di ricerca portato avanti in questi anni, che aveva visto anche l’attivazione di un laboratorio per il prelievo del sangue e l’analisi dei dati.