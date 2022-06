a Balbano cena spettacolo con Rosanna Fratello, cabaret di Antichi, musica con Zen e Citti

Al C.T.G. Circolo “Aria Nuova” in via della Chiesa II, 81, a Balbano, questo sabato 25 giugno a partire dalle ore 20:30 si terrà in edizione esclusiva: “Musica sotto le stelle”, una cena-spettacolo organizzata dall’agenzia “Palcoscenando-realizzazione grandi eventi”, dove sarà ospite d’onore la cantante di fama internazionale Rosanna Fratello una vera icona della musica leggera italiana, il cabaret con il comico Massimo Antichi ed a intervallare questi due personaggi ci sarà ancora musica con il flautista Claudio Zen e la vocalist toscana Roberta Citti. L’evento avrà le riprese televisive a cura di Vittorio Bianchi di Firenze. Presenta la serata Daniele Lazzareschi.

L’agenzia “Palcoscenando” del direttore artistico Massimo Chiocca presenta quindi un grande appuntamento all’insegna dell’ottimo cibo, della buona musica, dell’allegria e della spensieratezza con un poker di artisti di elevato pregio.

Partiamo dall’ospite d’onore, la cantante di caratura nazionale ed internazionale ovvero la strepitosa Rosanna Fratello. Con la sua voce calda e carezzevole ha saputo e continua a farsi apprezzare sui palchi più importanti del mondo della pop music, ma è anche un’artista a tutto tondo del panorama dello spettacolo sia sempre come cantante interpretando musiche folk e disco music, sia con interpretazioni in film di successo (quale: Sacco e Vanzetti dove a Cannes riceve il Nastro d’Argento alla migliore attrice esordiente), ad essere opinionista in trasmissioni televisive e modella per una nota rivista. Ma è la sua vocalità canora a tenerla ancora oggi, dopo 55 anni di carriera, sulla cresta dell’onda. Molte sono le sue canzoni che echeggiano ancora hai giorni nostri quali: Sono una Donna, non sono una Santa; Figlio dell’amore; Non sono Maddalena. Ben sette le sue partecipazioni al Festival di Sanremo: 1969, 1970, 1971, 1974, 1975 che con Va speranza va ottiene il 2º posto, 1976 e 1994 con il gruppo Squadra Italia.

Nella presentazione degli ospiti al Circolo di Balbano troviamo il toscanaccio doc e cabarettistica Massimo Antichi che ha lavorato con Roberto Benigni in alcuni suoi film: Tutto Benigni e Jonny Stecchino, è stato nel cast di Vernice Fresca assieme a Conti, Panariello e Pieraccioni ed ora comico improvvisatore e barzellettista, noto per i suoi monologhi in dialetto toscano ed imitatore, suoi cavalli da battaglia: Renato Zero e Vasco Rossi.

L’evento proseguirà con la partecipazione di Claudio Zen noto flautista che ha lavorato con Katia Ricciarelli e Luciano Pavarotti. Ha studiato presso Conservatorio di musica “Luigi Boccherini” di Lucca, polistrumentista, il suo primo amore è stata la chitarra, successivamente diplomato in flauto, con una immensa passione per il sax.

Infine il palco ospiterà Roberta Citti cantante toscana si esibirà con vari brani e soprattutto quello scritto dal patron di “Palcoscenando” Massimo Chiocca, appositamente per lei che canterà per la gioia del pubblico. La musica e l’arrangiamento dell’inedito di Roberta sono di Joele Mecchi e Matteo Teani della sala di registrazione del Lupo Records a San Macario.

Per informazioni rivolgersi ai numeri: 347.4537419 o 349.0507813.