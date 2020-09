A Bagni di Lucca determinante il peso di Fratelli d’Italia. Annamaria Frigo: “Forte il mio impegno sul territorio”

Bagni di Lucca – Forte delle sue 121 preferenze a Bagni di Lucca, Annamaria Frigo (Fratelli d’Italia) commenta così lo straordinario risultato personale alle elezioni regionali: “Il mio paese di origine (Bagni di Lucca appunto) mi ha premiata con più di cento voti e di questo sono davvero onorata. FDI è ben radicato sul territorio di tutta la provincia, grazie anche allo straordinario lavoro del commissario provinciale Onorevole Riccardo Zucconi; una provincia che mi ha visto la donna più votata del partito con 2665 preferenze. Sono veramente orgogliosa e commossa di questo risultato, frutto di lavoro e passione; d’ora in poi non mancherà il mio impegno sul territorio e fra la gente che ha creduto in me, anche in vista delle prossime amministrative”.

A Bagni di Lucca ricordiamo che Annamaria Frigo ha ottenuto 121 preferenze, mentre Fabrizio Giovannini (FI) 96, Valentina Mercanti (PD) 118, Elisa Montemagni (Lega) 162.

Insomma, anche alla luce dei risultati elettorali regionali, FDI avrà sicuramente un peso determinante nella scelta del candidato sindaco a Bagni di Lucca alle elezioni comunali del 2022.