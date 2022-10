A BADIA POZZEVERI: SABATO 22 UNA MATTINATA DI PULIZIE LUNGO LA FRANCIGENA

SOSTENIBILIAMO ARRIVA A BADIA POZZEVERI: SABATO 22 UNA MATTINATA DI PULIZIE LUNGO LA FRANCIGENA

ALTOPASCIO, 20 ottobre 2022 – Torna l’appuntamento con SostenibiliAMO, il progetto promosso dall’associazione LiveBetter-Vivi Meglio insieme all’amministrazione comunale che “adotta” zone del territorio altopascese per rimuovere i rifiuti abbandonati. Cittadini volontari, istituzioni e persone che devono svolgere lavori socialmente utili in alternativa alla pena si ritroveranno sabato 22 ottobre, alle 9, al cimitero di Badia Pozzeveri per prendersi cura di un tratto della via Francigena.

Tutti possono partecipare: per iscrizioni, livebetteraps@gmail.com o chiamare 349.4696076.