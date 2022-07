A 20 MINUTI DALLA GROTTA DEL VENTO UN PUNTO PANORAMICO DI STRAORDINARIA BELLEZZA: LA CROCE DEL GALLATOIO

Capita a volte che dalla Grotta del Vento la Pania Secca si stagli nitidissima nell’azzurro cupo del cielo con ombre nette che, senza bisogno di un binocolo, permettono di percepire i più sottili dettagli della massa rocciosa.

In queste condizioni di visibilità, merita fare una capatina fino alla Croce del Gallatoio: uno dei punti panoramici più suggestivi della Garfagnana. In linea d’aria dista appena due chilometri.

Per raggiungerlo, si scende verso Fornovolasco. Dopo un paio di chilometri dal punto di partenza si giunge a un bivio. Svoltando a destra si segue per 5350 metri una stretta strada in salita. In corrispondenza di un brusco tornante si abbandona la via principale imboccando una strada ancora più stretta che termina settecento metri più avanti in un minuscolo gruppo di case denominato Gallatoio.