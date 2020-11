80 BANDIERE DEL GUSTO NEL PANIERE TIPICO LUCCHESE

La ricchezza dell’agroalimentare lucchese? I fagioli. Nessuno ha tante varietà così diverse, così preziose e particolari. Con ben 14 tipologie differenti delle 34 regionali inserite tra le 463 “Bandiere del Gusto” che hanno assicurato ancora una volta il primato nazionale per il numero di specialità alimentari alla Toscana, la Provincia di Lucca scopre la sua curiosa leadership per la principale leguminosa delle nostre tavole. Si tratta molto spesso di piccole varietà, confinate in piccole frazioni, gelosamente e faticosamente tramandate tra famiglie di contadini che sono arrivate fino ai giorni nostri arricchendo e caratterizzando la biodiversità agroalimentare del territorio come la fagiola garfagnina (o fagiola casciana), una delle rare varietà consumate fresche o il fagiolo cappone, tipico della zona del Compitese o il fagiolo fico introdotto nel 1889, da Vincenzo Micheli, un emigrante di Gallicano,

che, di ritorno dagli stati uniti, portò 5 semi nascosti nella fodera interna del cappello per sfuggire ai controlli. Ci sono poi il fagiolo diecimino (o fagiolo scritto) da sempre usato per preparare le ministre a base di passati o all’uccelletto coltivato quasi esclusivamente nella frazione Diecimo del Comune di Borgo a Mozzano, il giallorino della Garfagnana, il malatino, il Marconi a seme nero, il Mascherino, il Pievarino, lo Schiaccione, il Rosso lucchese, lo stortino e il misterioso fagiolo serpente(o fagiolo stringa di Lucca).

Un patrimonio di semi, selezionati nel tempo, che rappresentano lo straordinaria patrimonio di un paniere vario e magnifico perstoria, tradizione e cultura composto da un’ottantina di prodotti, tanti sono quelli che contribuiscono all’egemonia agroalimentare della Toscana. L’analisi è di Coldiretti Lucca (info su www.lucca.coldiretti.it ) che attraverso il progetto per una filiera corta agricola tutta italiana ha favorito la riscoperta di varietà autoctone impossibili da trovare nella grande distribuzione che il consumatore ora può trovare (o ritrovare) durante gli appuntamenti con i mercati diCampagna Amica. “Con il nostro progetto – spiega Cristiano Genovali, Presidente Provinciale Coldiretti

– abbiamo ridato un futuro ad alcune produzione che hanno rischiato l’oblio e che, per logiche commerciali, non riuscivano ad avere un mercato sostenibile per le imprese agricole. Attraverso i nostri mercati, la vendita diretta ed una costante azione di informazione, il consumatore si è riappropriato del legame a tavola con il territorio. Possiamo dare un futuro a questi piccoli cultivar solo assicurandone la commercializzazione. La varietà – prosegue – rappresenta l’identità del nostro territorio e della nostra economia agroalimentare. Perderla significherebbeperdere la sfida per il futuro”.