In estate la nostra voglia di esplorare si riversa su fiumi balneabili in cui trovare refrigerio dalla calura estiva e talvolta su spiagge belle e interessanti. In quest’ultimo caso dobbiamo segnalarvi però che alcune sono più affascinanti in primavera, in autunno, in inverno o nelle prime ore del mattino quando ancora non sono ricoperte da asciugamani colorati e bagnanti vocianti, e gli ombrelloni non ostacolano la vista verso l’orizzonte.

8 spiagge imperdibili in Toscana:

1) Cala Violina (per chi ama la sabbia) e Cala Martina per chi ama gli scogli, sono due bellissime spiagge della Maremma Toscana che si trovano nella riserva naturale delle Bandite di Scarlino. Il nome di Cala Violina è dovuto a rumore che la sua sabbia granuolosa, contenente granelli di quarzo, emana quando viene calpestata, simile al suono del violino (vi consigliamo di andarci la mattina presto o fuori stagione, in autunno o in inverno è favolosa e silenziosa!). Cala Violina è

accessibile anche con passeggini e carrozzine anche se con un po’ di fatica. Potete raggiungerla dirigendovi sulla strada provinciale 158 proseguendo in direzione Scarlino e seguendo le istruzioni che vi condurranno a guidare per circa 1 km su una strada sterrata per poi arrivare al parcheggio (a pagamento nel periodo estivo ed a numero chiuso). Dal parcheggio occorrono circa 20-30 minuti a piedi da percorrere nella pineta per raggiungere la spiaggia. È possibile anche raggiungere la cala, immersa nella macchia mediterranea, a piedi godendo dell’ottima vista sul golfo di Follonica, passando da dalla sbarra di Portiglioni dopo il porto di Scarlino.

2) La buca delle fate e Cala San Quirico: lungo

il promontorio

di Polulonia, alle spalle di Baratti si trovano queste due favolose calette ghiaiose e rocciose.

Il mare è cristallino e visto che spesso sono protette dal vento non è raro vedere qualcuno bagnarsi nelle acque invitanti! Le due spiagge si raggiungono con una bella camminata di circa 15/20 minuti immersi nell’odorosa macchia mediterranea, tra antiche tombe etrusche e cave, oppure con un più lungo sentiero da trekking che vi svelerà tutta la bellezza del promontorio e delle sue scogliere.

3)Spiaggia di Torre Mozza e Carbonifera: se amate la sabbia fine e setosa allora questa spiaggia fa per voi. Si trova in

prossimità di Follonica, nel comune di Piombino (una volta usciti dall’autostrada a Follonca Nord basta seguire le indicazioni per Torre Mozza). Entrambe queste spiagge portano il nome delle torri che le caratterizzano: Torre Mozza fa riferimento ad una fortificazione collocata tra al spiaggia e il mare in cui ad oggi è possibile pernottare; Carbonifera prende il nome da una torre che domina la spiaggia e che serviva per controllare un importante scalo commerciale del carbone. Entrambe queste spiagge sono caratterizzate da un mare cristallino. Vi consigliamo di andarvi fuori dagli orari di punta! A circa 5-10 minuti a piedi dalle spiagge vi sono dei parcheggi che durante il periodo estivo sono a pagamento.