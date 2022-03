8 MARZO SOLIDALE: RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI E GIOCHI A COREGLIA ANTELMINELLI DA DESTINARE IN BENEFICENZA

In occasione della Giornata internazionale della donna la Conferenza delle Donne Democratiche lucchese ha in programma una serie di iniziative sui territori per un “8 marzo solidale”, volte a raccogliere beni da destinare alle associazioni che operano a sostegno delle donne e ad enti di beneficenza.

In Mediavalle saranno organizzati, nel corso della prossima settimana, dei banchetti per la raccolta di generi alimentari e giochi per bambini, da destinare alle associazioni del territorio attive nel sostegno a famiglie bisognose.

Nel Comune di Coreglia Antelminelli la raccolta di generi alimentari avrà inizio giovedì 10 marzo, presso il parcheggio vicino al supermercato e della discoteca Drop Club a Piano di Coreglia, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Proseguirà, poi, con la raccolta di giochi a Coreglia, lunedì 14 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La Conferenza delle Donne Democratiche di Lucca, fondata nel febbraio scorso, ha come obiettivo quello di attivarsi, partendo da questo primo ciclo di iniziative, per sostenere concretamente le realtà radicate sul territorio e promuovere interventi, politiche e azioni concrete in favore delle donne.

Conferenza delle Donne Democratiche