“A Gospel Night” con la partecipazione di Ginger Brew, corista e voce solista di Paolo Conte

8 DICEMBRE: UN GIORNO SPECIALE A QUERCETA

CORSA DEI BABBI NATALE, MERCATINO E CONCERTO GOSPEL

SERAVEZZA – Clima natalizio sempre più ricco di eventi: la festa dell’Immacolata, giovedì 8 dicembre, vedrà Querceta palcoscenico di diverse iniziative, tra cui un concerto Gospel dedicato alla musica religiosa afro-americana.

Un’occasione per trascorrere una giornata ricca di opportunità tra i banchi del mercatino e trovare tante occasioni di divertimento, come la corsa dei Babbi Natale.

Il centro di Querceta, sotto l’organizzazione dell’associazione QuercetArte, comincerà ad animarsi dalle ore 9 con l’apertura, nelle piazze Matteotti e Pellegrini, dei banchi del mercatino di Natale, street food, giochi gonfiabili per i bambini e tanto altro ancora.

Alle ore 10 sarà la volta di Babbo Natale ma in una inconsueta veste. Siamo abituati a vederlo sulla slitta carica di pacchi regalo, vicino a un caminetto, alla scrivania a leggere le letterine dei bambini, ad accarezzare le sue renne, persino incastrato nei comignoli delle case, tradito dal suo giro vita abbondante. Sarà per questo che a Querceta si presenterà come podista, partecipando alla corsa dei Babbi Natale, con partenza da piazza Matteotti. Una iniziativa organizzata da Il Centro di Accoglienza Gruppo per servire insieme agli Amici della Natura, promotori della Stramicciata, e con il sostegno del Comune. Due i percorsi, da tre e quattro chilometri, per una corsa podistica non agonistica adatta a tutta la famiglia. Con una particolarità: i partecipanti dovranno partecipare in costume a tema natalizio. Iscrizioni alla corsa a partire dalle ore 8.30, costo 5 euro.

La festa proseguirà per tutta la giornata tra tradizione, novità e sorprese, come Christmas Busters, la prima Ecto-1 italiana con il team completo dei famosi Ghostbusters che faranno divertire bambini e adulti con animazioni e giochi a tema.

Fiore all’occhiello della giornata sarà “A Gospel Night”, un appuntamento musicale gratuito voluto dall’ufficio turismo del Comune e che porterà in piazza Matteotti, alle ore 18, la straordinaria voce di Ginger Brew, accompagnata dai Gospel Siblings, ovvero Carla Baldini, Alla Buhanevici, Elisabetta Rinaldi, Andrea Bonucci e Andrea Scotto, al pianoforte Stefano Pioli. In caso di maltempo, il concerto si terrà – alle ore 18.30 – nella chiesa di Santa Maria Lauretana.

Ginger Brew, cantante ghanese di spessore internazionale, è conosciuta in Italia come corista e voce solista di Paolo Conte, è inoltre special guest del Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, prestigioso coro gospel italiano diretto da Carla Baldini. In scaletta i classici della musica gospel e spiritual come Oh Happy Day, Swing low Sweet Chariot, Amazing Grace e canzoni immortali come Imagine e What a Wonderful World, oltre ad alcuni gospel originali.

“Si tratta di un concerto che si preannuncia molto emozionante – spiega Tessa Nardini, consigliera comunale con delega al turismo –, portando nel cuore del calendario natalizio un genere che saprà donare alla giornata un’appassionante colonna sonora. L’appuntamento rientra nel percorso musicale avviato questa estate e che intende creare momenti di spettacolo con i vari generi musicali, dal cantautorato alla musica a cappella, sino all’atteso concerto strumentale che si terrà il 21 dicembre nel duomo di Seravezza, con la partecipazione di musicisti del Teatro alla Scala di Milano”.

Per chi vorrà trascorrere la giornata in montagna, la Pubblica Assistenza di Giustagnana invita a visitare “La casa di Babbo Natale e il Boschetto incantato degli elfi”, presso le ex scuole elementari, dalle ore 15 alle 19. Animazione a tema natalizio, letterina a Babbo Natale e truccabimbi. Punto di ristoro in collaborazione col ristorante ai Castagni. Altra Casa di Babbo Natale a Basati: sino al 6 gennaio si potrà fare foto e sbirciare dalle finestre questo magico spazio.