7CRIMINI, VENDUTI ALLA LOTUS PRODUCTION I DIRITTI AUDIOVISIVI DELLA SERIE A FUMETTI DELLA TUNUÉ

L’annuncio a Lucca Collezionando

È stata annunciata a Lucca Collezionando, il festival promosso da Lucca Comics&Games il 2 e 3 aprile, la vendita dell’opzione dei diritti esclusivi di riduzione cinematografica, televisiva e in audiovisiva della serie a fumetti edita dalla Tunué 7CRIMINI alla Lotus Production Srl – Leone Film Group Company, casa di produzione italiana di assoluto rilievo.

Durante un evento riservato alla presentazione della serie, l’amministratore della casa editrice Tunué Emanuele Di Giorgi ha comunicato l’accordo con l’importante casa di produzione raccontando l’incontro iniziale al Book Adaptation Rights Market – Venice Production Bridge durante la 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia .

7CRIMINI è una serie che unisce la passione per il crime alla conoscenza del diritto. Nati dalla penna di una sceneggiatrice, Katja Centomo, e di un avvocato, Emanuele Sciarretta, sette graphic novel guidano il lettore alla scoperta ogni volta di un crimine diverso che, nella parte finale del volume, viene indagato e approfondito da giuristi esperti e professionisti del foro. A dare un volto al protagonista di 7CRIMINI è la mano di Daniele Caluri, fumettista di grande esperienza e indiscusso talento del panorama artistico italiano. Le copertine, invece, sono a cura di Marco Caselli, disegnatore anche del primo episodio della serie. A disegnare le storie alcuni dei nomi più conosciuti e apprezzati del mondo del fumetto come, oltre a Daniele Caluri, Giorgio Pontrelli, Luca Enoch, Bruno Cannucciari e molti altri.

La serie, di cui sono usciti i primi due “crimini”, La Truffa e La Violenza, è stata già accolta con soddisfazione dal mercato editoriale, la vendita dell’opzione audiovisiva conferma la qualità delle storie e del progetto.

«Quando ormai tre anni fa è iniziato il lavoro su 7CRIMINI fin da subito il nostro pensiero era volto a un approdo nel mondo del cinema e delle serie tv e la cura nei minimi dettagli sta dando i suoi frutti», afferma Emanuele Di Giorgi della Tunué.

«Siamo lieti che Tunué abbia scelto di fare questo importante annuncio proprio a Lucca Collezionando, segno della partnership consolidata che ci lega» aggiunge Emanuele Vietina, direttore Lucca Comics & Games. “Il percorso che stiamo facendo come Lucca Comics & Games nelle sue varie declinazioni è profondamente orientato alla crossmedialità e alla diffusione di prodotti culturali che sappiano attraversare i tanti universi delle espressioni umanistiche, raggiungendo nuovi pubblici e portando il fumetto italiano anche su grande e piccolo schermo. Gli esempi di eccellenza degli ultimi anni sono un segnale di quanto gli autori “made in Italy” stiano raccontando ancora una volta storie originali, coinvolgenti ed emozionanti e 7Crimini è capace proprio di intercettare l’opportunità di trasferire i contenuti anche su altri media, valorizzandoli e ampliandoli».