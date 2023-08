79° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI ALTOPASCIO,

DOMENICA 3 SETTEMBRE LA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE

Altopascio, 29 agosto 2023 – Sono passati 79 anni da quando, il 4 settembre 1944, Altopascio venne liberata dal regime nazifascita. Un anniversario importante che viene celebrato domenica 3 settembre, alle 12 in piazza della Magione, con una cerimonia aperta a tutta la cittadinanza. Una mattinata all’insegna della memoria, del ricordo e del valore della libertà che mira a ricordare e a far conoscere ai cittadini questa importante testimonianza di storia di Altopascio, rimarcando così l’importanza del non dimenticare mai ciò che è stato.

Si inizia alle 12 con l’esibizione del Corpo Musicale Giuliano Zei a cui seguirà la Commemorazione dei caduti, ossia di tutti coloro che diedero la vita per la libertà, difendendo e proteggendo fino all’ultimo istante i perseguitati, i cittadini, le vittime dell’occupazione nazifascista. Alla cerimonia di commemorazione interverranno Sara D’Ambrosio, sindaco di Altopascio, Carlo Cortesi, studioso di storia locale, e Luca Della Maggiora, presidente Anpi – Sezione Altopascio, Montecarlo e Porcari.