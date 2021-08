Son passati giusto 40 anni.

Papà era via e mi aveva chiesto di aprirgli la posta, qualora ci fosse qualche lettera urgente.

Quell’invito mi incuriosì.

Il “Gruppo Valanga”..al Piglionico…cioè alle pendici della Pania della Croce?

E così mio padre iniziò a raccontarmi la straordinaria ed emozionante storia del giovane Leandro Puccetti e dei suoi giovanissimi compagni.

Quel 29 agosto di tanti anni fa, presi la moto e partecipai per la prima volta a questa suggestiva commemorazione. Oggi ho inforcato la bici, nel tragitto, oltre a sbuffare assai, ho pensato tanto a questi ragazzi speciali che consapevolmente si sacrificarono per proteggere questa comunità e per dare al prossimo loro la speranza di un’Italia migliore.