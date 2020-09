700 mila euro per la cultura e per il territorio dal GAL

E’ di quasi 700 mila euro l’importo del “bando cultura” del GAL MontagnAppennino, finanziato da LEADER (Piano sviluppo rurale 2014/2020) chiuso a fine giugno.

Il bando, aperto ad enti e associazioni, aveva una dotazione iniziale di 600mila euro ed ha beneficiato anche di un cofinanziamento per circa il 10% grazie alle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Pistoia.

Il bando ha come obiettivo la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, oltre alla tutela dei siti di pregio storico e architettonico. Inoltre mira alla conservazione del patrimonio immateriale come la musica, il folklore e il patrimonio etno-antropologico, ma contribuisce anche al finanziamento di eventi artistici o culturali, spettacoli, festival e mostre che rientrino in un progetto strutturato.

Insomma, in sostanza è una opportunità importante per tutto quello che di bello c’è nei territori dall’alta Versilia alla Media Valle del Serchio, all’Appennino pistoiese e alla Garfagnana.

Il bando, che permetterà alla fine a enti e associazioni di investire sul territorio una cifra di quasi 700 mila euro totali, è il frutto del lavoro svolto dal GAL durante i mesi di smart working.

Sono trentatré le associazioni o gli enti che hanno partecipato al bando e al momento c’è già una prima graduatoria pubblica, stillata in base alle dichiarazioni dei partecipanti che potrà essere confermata o anche completamente modificata.