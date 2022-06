LUCCA – Dalle scuole primarie fino alle secondarie di secondo grado si sono dati appuntamento in San Micheletto per sfidarsi in argomentazioni a sostegno o contro il tema loro assegnato.

Oltre 70 studenti provenienti da tutta Italia si sono sfidati a colpi di battute e argomentazioni in una gara di dibattito. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Pertini di Lucca, è la manifestazione conclusiva del progetto nazionale “La forza del dialogo“, che ha coinvolto circa 200 scuole in un percorso formativo basato sulla metodologia del Debate.

I ragazzi, suddivisi in squadre, hanno quindi ricevuto il tema del proprio intervento. Le classi della scuola primaria ad esempio hanno dovuto argomentare la mozione “sull’uso del cellulare per i minori di 12 anni”, mentre ai ragazzi della secondaria di primo grado è stato chiesto di esprimersi a favore o contro “l’utilizzo esclusivo di libri digitali a scuola”. Avvocati per un giorno, gli studenti che con l’arringa finale convinceranno i giudici riceveranno un premio di mille euro destinato all’intera classe.

fonte noitv