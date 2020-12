70 mila euro per l’emergenza alimentare

Viareggio – Parte in questi giorni la consegna delle spese e dei generi alimentari destinati alle famiglie in condizioni socio-economiche difficoltose a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19

In tutto circa 70mila euro, risorse che l’Amministrazione comunale ha deciso di distribuire tramite Il Germoglio, l’Arcidiocesi Lucca – Ufficio Caritas e la Protezione Civile.

Il Fondo di Solidarietà Alimentare stanziato dal Governo, aveva assegnato al Comune di Viareggio un totale di oltre 333mila euro da utilizzare in buoni spesa/voucher a sostegno dei nuclei familiari più in difficoltà a causa del Covid, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. Il residuo rimasto, dopo aver evaso tutte le richieste ricevute, è stato di 62.500 euro. A questi si vanno ad aggiungere 50 carte prepagate Esselunga, per un valore complessivo di 5mila euro, donate al Comune di Viareggio dall’Associazione SLB for Others Onlus.

FONTENOITV