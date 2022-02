7° CANZONISSIMA DI CARNEVALE – FESTIVAL DEI RIONI 2022 LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 2022 ORE 21,15-TEATRO JENCO A VIAREGGIO

7° CANZONISSIMA DI CARNEVALE – FESTIVAL DEI RIONI 2022 LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 2022 ORE 21,15-TEATRO JENCO A VIAREGGIO Tornano le canzoni e le scenette inedite: nuova formula di voto E saranno consegnati i Premi speciali Ultimissimi biglietti disponibili!!!

Il conto alla rovescia è iniziato. Lunedì 28 febbraio alle 21,15 al Teatro Jenco è fissata la 7° edizione di Canzonissima di Carnevale-Festival dei Rioni 2022 che celebrerà l’estro e l’esuberanza dei quartieri nel tenere viva la tradizione del folclore locale.

L’entusiasmo è alle stelle e dei 340 posti disponibili in platea, tantissimi sono quelli già prenotati, tanto da prevedere il sold out: sarà possibile ritirare gli ultimi inviti alla carretta “Per un pugno di dollari” dell’associazione culturale Non solo una carretta -Carneval Puccini e bagno Aretusa domenica 27 febbraio prima dell’inizio del corso.

E anche stavolta nella manifestazione promossa da Renzo Pieraccini, Alessandro Santini, Antonella Ciardiello e Roberto Pezzini non mancheranno le novità, concentrate nella modalità di voto. Infatti il format della gara sarà adeguato: mentre in passato le canzoni e le scenette inedite venivano sottoposte al 50% al giudizio della giuria tecnica e per il 50% di quella popolare che poteva esprimersi tramite schede distribuite in sala, stavolta il metodo sarà rimodulato. Infatti alla giuria tecnica (che valuterà sempre al 50%) sarà affiancato non più il giudizio del pubblico, ma quello degli 8 componenti di una giuria rappresentativa dei rioni, ognuno dei quali nominerà un proprio membro che avrà facoltà di esprimersi sulle performance, astenendosi ovviamente dal giudizio per il proprio gruppo.

Commissione Artistica composta da esperti del mondo della musica che valuteranno solo il brano musicale inedito e che assieme alla giuria rappresentativa eleggeranno il vincitore del “Cordiandolo D’Oro” – Davide Piaggio, tenore; – Simone Tomei, critico di opera lirica; – Rossano Galli, maestro d’orchestra e direttore di coro. Commissione Artistica composta da esperti della cultura e del teatro che valuteranno, invece, la performance artistica e che assieme alla giuria rappresentativa nomineranno il vincitore del premio dedicato ad “Angiò Taddeoli” – Marilena Cheli Tomei, storica, critica d’arte e scrittrice; – Fabrizio Gatta, fotografo, regista e videomaker; – Lodovico Gierut, giornalista, storico, scrittore e critico d’arte Ecco i componenti delle due giurie tecniche:

Il pubblico manterrà comunque un proprio ruolo dinamico perchè sarà coinvolto nella graduatoria per l’assegnazione di due nuovi premi, stavolta direttamente legati al concorso della Canzonetta dei rioni: il premio Egisto Olivi al miglior cantante e il premio Enrico Casani al miglior attore, votando sempre attraverso schede disponibili la sera stessa (in vendita all’ingresso al costo di 1 euro l’una). I candidati sono: per il Premio Egisto Olivi Alessia Dini , Celeste Di Stefano , Francesca Iodice , Matteo Cima , Lorenzo Biagini , Massimiliano Marchetti , Daniele Toscano , Daniele Biagini , Andrea De Nisco , Daniele Chicca , Manuel Santini , Antonio Cusimano e Hico; per il premio Enrico Casani: Alice Pardi, Antonella Ramacciotti , Chiara Giorgi , Eleonora Pardini , Daniele Biagini , Graziano Salvadori , Francesco Ricci e Matteo Prati

La formula poi sarà quella collaudata e che ha garantito un crescente successo alla manifestazione: alla conduzione resta ormai l’inossidabile coppia di Canzonissima composta da Mattia Di Vivona e Federica Michetti con gli spassosi interventi ‘di disturbo’ di Alessandro Santini. Ci sarà, per ogni rione, una esibizione complessiva di 10 minuti, in cui ogni gruppo presenterà _ coinvolgendo sul palco un massimo di 11 elementi tra interpreti e un testimonial _ una canzone inedita e una performance artistica (balletto o scenetta teatrale) per l’assegnazione della migliore canzone (attraverso il Coriandolo d’oro offerto dalla ditta Oro più) e per la migliore performance artistica, con il premio Angiò Taddeoli.