I piccoli musei sono la porta del territorio

domenica 17 settembre 2023

In occasione della 6° Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, domenica 17 settembre p.v. il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico organizza l’evento I piccoli musei sono la porta del territorio. La manifestazione, promossa dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei, ha fra gli obiettivi la valorizzazione delle singole realtà museali italiane presso il pubblico, le istituzioni e i media, sottolineandone il ruolo e le funzioni che non sono semplicemente una versione ridotta di quelli dei musei di grandi dimensioni.

Con I piccoli musei sono la porta del territorio il Museo propone un pomeriggio di visite guidate e di restituzione del progetto formativo Storie in circolo. Dalla memoria al digitale – generazioni insieme per “vivere” nel territorio, in cui i giovani, sia formatori che corsisti, illustreranno il percorso fatto durante i mesi estivi all’interno di tale iniziativa, realizzata dalle associazioni La Giubba e Compagnia Il Giunco grazie al bando “Siete Presente. Con i giovani per ripartire – 2023”, a valere sul progetto “Generazione Giovanisì”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Dalle 15 alle 19 sarà dato ampio spazio allo scambio intergenerazionale fra i giovani volontari e gli anziani del territorio: entrambi racconteranno le storie della tradizione orale del passato, i primi quelle che hanno raccolto tramite il lavoro di ricerca sul campo, i secondi quelle di cui hanno memoria. Saranno poi illustrati i risultati dei vari moduli formativi che i giovani hanno frequentato, grazie ai quali hanno potuto dare delle storie una reinterpretazione contemporanea attraverso il fumetto e le piattaforme per le audio guide dedicate ai percorsi turistici digitali.

A tutti i visitatori sarà offerto in dono, come gesto di accoglienza e ringraziamento, la pubblicazione Fole di Garfagnana, a cura di Umberto Bertolini.

L’evento è fruibile anche online, collegandosi con il link: https;//bit.ly/meetmuseo. Per informazioni: 351 952 7312.

Info:

Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Via Ducale 4, San Michele

Piazza al Serchio – Lucca

Cell. 351 952 7312