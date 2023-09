È il Premio Satira Forte dei Marmi, il riconoscimento alla critica più dissacrante, non solo sulla carta stampata dei libri e dei giornali ma in tv, nel teatro, nell’arte, nel cinema, nella musica. Ora anche nei social e nei podcast. La satira è critica attraverso l’umorismo. Due tratti distintivi essenziali: essere feroce e far ridere. Citando le parole di Sciascia pronunciate in occasione del ritiro del suo premio, «la satira è il luogo di confine tra la letteratura, il potere e la gente».

«La satira politica sembrava evaporata, assieme alla politica. – dichiara Beppe Cottafavi, direttore del premio – Invece no. Rinasce là dove non te l’aspettavi più: su giornali con vignette che fanno incazzare i politici, alla radio con rassegne stampa molto divertenti, nei teatri e nei club coi monologhi della stand-up. E, a proposito, ci sarà un premio per il più bravo di tutti, che riveleremo a breve. W la Satira e il suo Premio del Forte. Un presidio di libertà e di democrazia. Per di più a fianco del Twiga. Uno spasso.»

«Il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi, anche quest’anno, è andato a ricercare e premiare, attraverso la sua giuria, le tracce e le manifestazioni di quello spirito mordace e sarcastico che noi “toscanacci” ben conosciamo e che riluce per sua natura, ricordando a tutti che occorre avere il coraggio di ridere di tutto, perfino di noi stessi. – aggiunge il Sindaco Bruno Murzi – Spesso amara, naturalmente graffiante, irriducibile e impossibile da addomesticare, quest’arte nel tempo ha cambiato molte forme, talvolta allontanandosi dai mezzi tradizionali per far risuonare la sua risata sardonica attraverso canali più disparati, espressioni artistiche che, a volte, hanno tardato a veder riconosciuto il proprio valore e rilevanza sociale: fumetto, grafica, serie TV, radio, libri e stand-up comedy. La satira rappresenta una delle forme più autentiche di libertà e il premio di Forte dei Marmi, da cinquantun anni, punta a tutelarla, valorizzarla, e tenerla viva.»