49 studenti hanno partecipato ai laboratori dell’Informagiovani nell’ambito dell’iniziativa “Ci stiamo lavorando”

Sono stati in tutto 49 i giovani studenti che nella giornata di sabato scorso, 30 settembre, nell’ambito dell’iniziativa “Ci stiamo lavorando” organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con la collaborazione della Fondazione per la Coesione Sociale, hanno preso parte nel chiostro del complesso di San Francesco al laboratorio gestito dall’Informagiovani/ Informadonna del Comune di Lucca, che aveva lo scopo di aiutarli nella conoscenza di sé stessi e dei propri talenti, in previsione delle loro scelte future.

I ragazzi sono stati accolti dall’assessore all’Urp Moreno Bruni, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale a tutti gli intervenuti, e dalla presidente della Fondazione per la Coesione Sociale Donatella Turri.

La maggior parte degli studenti proveniva dalla scuola secondaria di primo grado Carducci, altri da Montecarlo, altri ancora dalla Chelini e dalla Carlo del Prete. I giovani hanno partecipato attivamente a tutte le attività proposte, che erano mirate a far emergere una maggiore consapevolezza rispetto alle proprie capacità. Al termine della giornata la maggior parte di loro ha dichiarato di essere soddisfatto e di avere imparato qualcosa di nuovo: 42 di loro non conoscevano prima il servizio dell’Informagiovani, col quale grazie a questa iniziativa sono potuti entrare in contatto.