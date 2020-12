40enne trovato in gravi condizioni a bordo strada in codice rosso a cisanello

Seravezza – Un 40enne di Querceta, frazione del comune di Seravezza è stato trasferito in gravi condizioni in codice rosso all’ospedale di Cisanello dopo che intorno alle 14:00 è stato trovato privo di sensi lungo via Esterna a Corvaia

L’uomo era a bordo del suo scooter ma non ci sono testimoni che possano indicare se possa essere stato un malore a causare l’incidente o se abbia perso il controllo del ciclomotore per altre cause.

Gli automobilisti che sono sopraggiunti e si sono fermati per prestare soccorso, hanno allertato la centrale del 118 e la polizia municipale di Seravezza. Su posto è quindi intervenuta l’auto medica e la Croce Verde di Pietrasanta. I sanitari hanno provveduto ad intubarlo vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito direttamente al reparto neurologico dell’ospedale di Cisanello. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Seravezza.

fontenoitv