40^ Mostra Micologica del Gruppo Micologico “M. Danesi” al Foro Boario

con la speranza che vogliate pubblicizzare questa importante iniziativa di sabato e domenica prossima e patrocinata dal Comune di Lucca che inviamo queste righe descrittive dell’iniziativa. Come ogni anno i soci del “Gruppo Micologico M. Danesi di Ponte a Moriano” si impegnano per promuovere la conoscenza dei funghi ed il rispetto della natura e dei boschi con una esposizione di specie di funghi di tutto rispetto. Ad ogni buon fine alleghiamo la locandina e alcune foto relativa all’iniziativa dell’anno scorso.

L’annuale esposizione di specie di funghi, che conta quest’anno la 40° edizione, si propone di portare alla visione ed alla conoscenza alcune centinaia di specie fungine con esemplari freschi, raccolti dai nostri soci e determinati dai nostri esperti micologi. Durante la mostra sarà anche possibile ai visitatori portare specie di funghi, personalmente raccolti che verranno determinate dai nostri esperti ed eventualmente esposte arricchendo così la collezione.

L’esposizione raccoglie ogni anno centinaia di visitatori, anche esperti del settore, ma anche semplici curiosi che desiderano approfondire la conoscenza delle specie, magari saltuariamente ritrovate durante le loro passeggiate nei boschi.

Già dallo scorso anno, per le ovvie ragioni sanitarie, abbiamo spostato la sede della nostra iniziativa abbandonando i locali scolastici della scuola media di Ponte a Moriano, che ci ha per anni gentilmente ospitato, verso il Foro Boario di Citta di Lucca. Quest’anno la mostra sarà presentata nei locali interni permettendo un’esposizione più curata ed estesa in durata anche al sabato precedente. L’allestimento interno permetterà di riprendere anche la consueta esposizione di specie botaniche boschive che già da anni affianca l’esposizione dei funghi a ricordare lo stretto legame che esiste tra il mondo botanico e micologico.

La manifestazione è orientata a tutti i cittadini desiderosi di conoscere i funghi nell’intento di coltivare l’amore per la natura in tutte le sue espressioni ed il rispetto dell’ambiente. Inoltre essendo per ogni specie indicata la commestibilità, l’intento è anche di istaurare una consapevolezza sui pericoli che il consumo indiscriminato e irresponsabile di funghi comporta.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lucca è ad ingresso libero, la visita al pubblico avverrà nel rispetto delle restrizioni anti-Covid previste e sarà possibile già a partire dall’inaugurazione della mostra, che avverrà sabato 16 ottobre 2021 alle ore 16.00 fino alle ore 19.00; quindi per tutta la giornata di domenica 17 ottobre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali saluti,

IL Presidente Enrico Biagini

Gruppo Micologico “Massimiliano Danesi”

Piazza della Stazione s.n.c.

55100 Ponte a Moriano LUCCA

Sito web: www.micoponte.it