4° Trofeo Città di Barga Bike Accademy Gara nazionale di Mountain-bike.

Si informano i residenti che nel centro storico di Barga si svolgerà una gara nazionale di Mountain-bike con la chiusura al traffico e divieto di sosta e parcheggio per tutta la giornata di domenica 15 maggio delle seguenti strade e vie:

-Via del Borgo, primo tratto dall’uscita di Parco Kennedy fino all’ingresso in Via della Fontana, lasciando uno spazio di passaggio ai pedoni

-Via della Fontana

-Via di Mezzo

-Via della Speranza

-Via del Pretorio

-Porta Reale, ingresso Fosso

-Via del Sasso, da davanti ingresso Villa Libano fino all’ingresso sentiero della Ripa. Viene lasciato uno spazio di passaggio ai pedoni.

-Via dell’Acquedotto, da Porta storica ingresso Cancellone fino a sentiero sotto Cancellone dalla parte della Fornacetta

Durante l’arco della giornata, alla partenza di ogni categoria in gara, circa ogni ora, saranno temporaneamente chiuse al traffico per circa cinque minuti (lasciando il passaggio emergenza per ospedale) le seguenti Strade:

– Via del Giardino, dall’incrocio con Via Canipaia fino all’incrocio con Viale Giovanni Pascoli. In questo tratto sarà previsto anche il divieto di sosta e parcheggio.

– Viale Giovanni Pascoli e Viale Guglielmo Marconi, da incrocio con Via del Giardino fino ingresso nel Piazzale del Fosso.

Il Parcheggio del Fosso sarà chiuso e con divieto di parcheggio:

-venerdì 13 maggio dalle ore 13, solo una piccola parte lungo bastione in prossimità della scalinata per l’allestimento,

-sabato 14 maggio dalle ore 14 e domenica 15 maggio, chiusura e divieto di parcheggio su tutta la Piazza.

L’Area di sosta camper potrà essere utilizzata come parcheggio macchine.

Le altre zone interessate dalla manifestazione saranno: -Sentiero della Ripa

-Parco Kennedy

-Parco Buozzi

-Cancellone