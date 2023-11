4 novembre, le commemorazioni in Valle del Serchio

VALLE DEL SERCHIO – Anche la Valle del Serchio ha celebrato con diverse iniziative la Festa dell’Unità Nazionale che è anche Giornata delle Forze Armate, ovvero il IV Novembre. Tra i comuni impegnati nelle celebrazioni quello di Borgo a Mozzano dove il sindaco Patrizio Andreuccetti ha ricordato i valori ed i significati che stanno dietro a questa ricorrenza, ma a rilanciato anche alcune importanti riflessioni in questi momenti difficili.

Nel Comune di Barga cerimonie, con deposizione di corone di alloro, si sono svolte a Barga ed a Fornaci con la partecipazione anche delle autorità civili e militari e delle associazioni d’arma e con la presenza, come nel caso di Fornaci, della filarmonica “Gaetano Luporini”.

Anche in questo caso una riflessione, quella dell’assessore Lorenzo Tonini che ha presenziatole varie cerimonie, legata al valore delle forze armate in guerra così come nei momenti di pace.

Tra le varie celebrazioni della giornata quelle di Bagni di Lucca e, domenica 5 novembre, quelle in programma a Castelnuovo.