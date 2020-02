– 4 al primo corso del Carnevale Pietrasantino

Il primo carro ad uscire sarà quello della contrada Brancagliana con “Lo Sprocco presenta: un Carnevale da Oscar” con la sagoma gigante in cartapesta del regista messicano Alfonso Cuaron, Premio Oscar e cittadino onorario della Piccola Atene. Qui il bozzetto…

Il primo corso mascherato è in programma domenica 9 febbraio dalle ore 15 alle ore 17.30. Gli altri due corsi sono in programma domenica 16 e 23 febbraio con eventuale corso di recupero, in caso di maltempo, domenica 1 marzo.

I biglietti sono acquistabili dalle ore 13.00 presso le biglietterie allestite all’interno del circuito di sfilata. Il prezzo di ingresso è di 6.50 euro (gratuito per gli under 10 e over 70).