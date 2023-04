Ancora una sparatoria in USA:5 morti e almeno 8 feriti

Morto l’aggressore che era un ex impiegato della banca dove ha aperto il fuoco

E’ di cinque morti e almeno otto feriti il bilancio della sparatoria in una banca a Louisville, in Kentucky.

Anche l’aggressore, un ex impiegato, è morto. Non è chiaro se si sia suicidato o sia stato colpito dagli agenti. La polizia ha avvertito che “l’inchiesta e’ ancora lunga”. Tra i feriti c’è anche un agente.

Due “cari amici” del governatore del Kentucky, il democratico Andy Beshear, sono rimasti uccisi nella sparatoria. Lo ha detto lui stesso in una conferenza stampa. “E’ orribile”, ha sottolineato il governatore con le lacrime agli occhi. “Due mie cari amici non ce l’hanno fatta. uno è in ospedale”, ha detto Beshear invitando tutti a pregare per le vittime.