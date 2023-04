Inter-Juventus, 1-1 ma scontri tra tifosi e brutta gazzarra finale tra giocatori

Spettacolo indegno nella semifinale di Coppa Italia: prima della partita tra le due tifoserie, dove circa 300 persone di entrambe le squadra hanno dato vita a tafferugli a Milano, a San Siro, in attesa di Inter-Juventus. Interisti e juventini si sono scontrati in prossimità del Meazza, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno riportato tutto alla normalità. Non ci sarebbero feriti di rilievo.

Poi la gazzarra finale, nella partita di Torino, dove a 7 minuti dalla fine Quadrado, lasciato tutto solo da una di quelle dormite ormai usuali nella difesa dell’Inter di Inzaghi, porta in vantaggio la Juve (nonostante l’intervento infelice in scivolata di Bastoni che si potrebbe considerare anche autogol). Poi, dopo il pareggio su rigore di Lukaku che segna su penalty all’ultimo istante, lo stesso calciatore si è sfogato contro la curva bianconera, rea, a suo dire di cori, forse razzisti e comunque non digeriti dall’attaccante belga. Troppo intemperanza perché l’arbitro lo ha espulso. Dai gesti di Lukaku e l’espulsione si sono accese discussioni con “attaccanti” e pacieri. Da un normale discussione, almeno così sembrava alla tv, fra Handanovic e Quadrado, autore della rete juventina, è nato invece lo screzio maggiore, con gruppi dove sono partiti, così è sembrato qualche calcio, spinte e qualcosa di più. Risultato, oltre il pareggio sul campo, espulsione per Lukaku, Quadrado e Handanovic che salteranno la semifinale di ritorno Mercoledì 26 Aprile, alle ore 21.00, allo stadio “San Siro” di Milano.