Bari, Lite sfocia in omicidio: 29enne accoltellato a morte dopo l’inseguimento in auto, due feriti

Un uomo di 29 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato al termine di un inseguimento in auto

È accaduto a Capurso, in provincia di Bari, al termine di un litigio. L’uomo è stato accoltellato al termine di un inseguimento in auto che probabilmente è iniziato in un paese vicino.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, Giovedì 16 Marzo, poco dopo le 18.30, al termine di una lite, un 29enne è stato accoltellato a morte a Capurso, in provincia di Bari.

L’uomo sarebbe stato raggiunto da un fendente letale in via Casamassima, davanti a un bar e ad un barbiere. Era arrivato lì da poco con la sua auto, una Peugeot 206 inseguita da una Volkswagen a bordo della quale c’erano almeno altri due uomini.

Al termine della corsa, i veicoli si sarebbero fermati davanti a un barber shop e gli uomini coinvolti si sarebbero affrontati e colpiti con armi da taglio.

Secondo le prime ricostruzioni, le auto erano partite da Mola, paese distante una ventina di Km. Quindi un inseguimento prolungato.

Altre due persone sono rimaste ferite nel litigio avvenuto a Capurso, in via Casamassima. Dei feriti uno è stato medicato sul luogo del delitto, in ambulanza, e l’altro invece è stato portata all’ospedale Di Venere di Bari.