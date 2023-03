Rapinatori ed estorsori in erba, ma con il telefono dello zio che rischia 8 anni di carcere

Una vicenda una volta incredibile, oggi, visto l’abbassarsi dell’età dei giovani che si rendono protagonisti di eventi criminosi, un po’ meno. Che vede protagonisti nel 2020 due minori. Oltre all’adulto, accusato di essere l’ispiratore dei fatti. L’uomo è stato “scagionato” in aula dal nipote: “Lui non centra niente, i messaggi inviati dal suo telefono, mentre dormiva”.

Siamo a Dicembre del primo anno di Covid, verso le 20.30 del 14, nel Varesotto. Oltre alle mascherine, i due ragazzi irriconoscibili per i cappucci, arrivano veloci in una stradina appena fuori dal centro di Besozzo, per aggredire la vittima, anch’essa giovanissima. Uno tiene fermo il ragazzo, gli blocca le braccia, mentre l’altro gli sferra un pugno in faccia, per rubargli lo zaino con portafogli, cellulare e casse per ascoltare la musica. I sospettati, si scoprirà il giorno dopo, hanno 14 e 16 anni.

Alla vittima, un giovane poco più grande dei suoi aggressori, di anni ne ha 19, ma è stato scelto per qualcosa, visto che già dalla stessa serata, gli arrivano su Instagram messaggi che promettono di poter fargli riavere il maltolto…ma pagando 200 euro: «Ciao, ti posso aiutare, conosco chi ti ha rapinato, posso dirgli di ridarti le tue cose, ma non chiamare i carabinieri». Oltre la rapina: l’estorsione. Il giorno dopo, all’appuntamento, si presentano infatti i militari in borghese che in un attimo identificano i due baby estorsori e li denunciano: il 10 Maggio finiranno davanti al giudice per l’udienza preliminare presso il tribunale dei minori di Milano.

Entrambe i ragazzi classe 2006 e 2004 (solo uno dei due è ora maggiorenne) hanno ammesso le loro responsabilità ai magistrati di Milano.

Ma la vicenda vede un terzo soggetto cui vengono contestati i medesimi reati, ed è lo zio di uno dei due ragazzini, sentiti in aula come testimoni assistiti (cioè come soggetti che possono venir ascoltati alla presenza di un difensore in quanto imputati in un procedimento connesso). L’uomo, di Comerio, incensurato e maggiorenne al momento dei fatti e sul quale il difensore Oskar Canzoneri mette la mano sul fuoco circa la sua innocenza, è accusato di essere l’ispiratore della rapina e l’esecutore in concorso dell’estorsione. L’imputato, che rischia fino a 8 anni di carcere per un reato “ostativo” (se passato in giudicato non ammette scorciatoie al carcere), avrebbe almeno suggerito ai due minori di compiere la rapina e poi dato consigli pratici, via messaggio, per portare a termine l’estorsione: dove organizzare l’appuntamento con la vittima, il giorno seguente, cosa chiedere in cambio (i soldi) e le modalità di consegna. Tutto documentato nelle copie forensi dei cellulari prodotte dai carabinieri da cui emergerebbero responsabilità del parente.

Ma a scagionare lo zio, in aula è stato lo stesso nipote che ha illustrato in che modo ha portato a termine il disegno criminale: dopo aver rapinato il giovane nei dintorni di un supermercato di Besozzo assieme all’amico, il ragazzino oggi diciassettenne ha spiegato di aver contattato la vittima e di avergli fatto intendere di sapere chi era stato ad averlo rapinato e come fare per riavere la sua roba. In che modo? «Attraverso gli screenshot di messaggi realizzati col cellulare di mio zio, che in quel momento stava dormendo». Già nelle stesse ore, anche se è già passata mezzanotte e quindi siamo al 15 Dicembre 2020, e cioè al giorno seguente a quello della rapina avvenuta per strada, il ragazzo comincia a chattare con la vittima, inviandogli finti messaggi che il destinatario porterà subito ai carabinieri di Besozzo.

«Ma mio zio non centra niente, la mattina dopo andò a lavorare prima delle 6, e io ancora dormivo: non gli dissi di aver usato il suo cellulare per fare l’estorsione. E in più mi sono dimenticato di cancellarli dal telefono. Si è molto arrabbiato quando gli ho detto cos’era successo»

Il 30 Maggio si terrà la prossima udienza dinanzi al collegio.