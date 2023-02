Ucraina, segnali preoccupanti: droni sulle città russe ed uno fino a 100 Km. da Mosca Filorussi: manifestazioni e assalti in Moldova

Ucraina, segnali preoccupanti: droni sulle città russe ed uno fino a 100 Km. da Mosca

Filorussi: manifestazioni e assalti in Moldova

Droni sulle città russe nelle ultime ore, mentre a San Pietroburgo lo spazio aereo è stato chiuso per un’ora a causa di un oggetto non identificato. La Russia ha minimizzato dicendo che si trattava di un’esercitazione.

Ma nella regione di Krasnodar ha preso fuoco una raffineria del colosso russo Rosneft, e le autorità russe hanno annunciato di aver abbattuto due droni ucraini.

Sale intanto la tensione in Moldavia. E nella confinante Transnistria.

Centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor sono scesi in piazza nella capitale Chisinau edhanno provato ad entrare nella sede del governo, chiedendo le dimissioni del governo della presidente Maia Sandu ed elezioni anticipate.

Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto ai servizi di sicurezza interni (Fsb) di sorvegliare il confine con l’Ucraina per sventare le azioni di gruppi di sabotatori. Lo riferisce l’agenzia Tass. Putin ha chiesto di continuare a neutralizzare le attività di chi cerca di dividere la Russia. I servizi, ha aggiunto, devono essere vigili per sventare i tentativi della “feccia” che cerca di provocare divisioni interne usando le armi del “separatismo, del nazionalismo, del neonazismo e della xenofobia”.

L’anchorman della tv russa Vladimir Solovyev, magnate e amico di Putin, ha rivolto un duro attacco all’Italia in un video postato anche sul suo account Twitter in cui definisce “bastardi” gli alleati dell’Ucraina.

E la Finlandia inizia a costruire un muro al confine russo, per paura di emigrazioni di massa.

In Finlandia sono iniziati i lavori per costruire il muro al confine orientale con la Russia. Si è cominciato ieri, riferisce il giornale locale Yle, con la rimozione degli alberi su entrambi i lati del valico di frontiera di Imatra e si procederà ad issare tre chilometri di recinto per testare se resisterà alle gelate invernali o un eventuale massiccio afflusso di persone da Est. Questa prima parte di muro di prova dovrebbe essere pronta a giugno. A novembre, tra le crescenti tensioni con la Russia per l’invasione in Ucraina, il governo finlandese aveva presentato un piano per blindare il suo confine con una recinzione di 200 chilometri sui 1.300 chilometri totali della sua frontiera: oltre tre metri con filo spinato, telecamere per la visione notturna, luci e altoparlanti.

Il presidente Vladimir Putin ha intanto firmato e promulgato oggi la legge che prevede la sospensione da parte della Russia del New Start, l’ultimo trattato bilaterale con gli Usa sulla limitazione delle armi nucleari. Lo riferiscono le agenzie russe.

Ma una delle cose più preoccupanti è il caso del drone ” precipitato” vicino a Kolomna, un centinaio di chilometri a sud-est di Mosca. Lo ha detto il governatore della regione della capitale, Andrei Vorobyov, citato dall’agenzia Ria Novosti. Secondo il governatore, il drone doveva “probabilmente” compiere un attacco ad una infrastruttura civile. Vorobyov aggiunge che non ci sono vittime né si registrano danni materiali. Il drone si è abbattuto vicino al villaggio di Gubastovo, nell’area appunto di Kolomna. Sull’episodio stanno indagando i servizi di sicurezza interni (Fsb). “Niente minaccia la sicurezza dei residenti”, ha affermato il governatore.