38° Rally del Carnevale: al via la prima gara della stagione motoristica. Prova speciale a Pescaglia.

imprescindibile, delle amministrazioni comunali coinvolte, che ci sostengo- no e appoggiano. Grazie, di cuore, a tutti per l’impegno e l’attenzione e un pensiero al presi- dente di Aci Lucca, Luca Gelli, che negli anni passati ha lavorato fortemente per riportare la gara sotto l’ala di Aci Lucca e che aspettiamo presto al lavoro».

Il programma. Il territorio sarà attraversato dall’onda del Rally del Carnevale: la direzione gara, la segreteria, il centro classifiche e la sala dei commissari sportivi saranno all’Hotel Bixio di Lido di Camaiore; il centro accrediti sarà a Massarosa, come anche il parco assistenza, che troverà spazio in via del Brentino. Infine, i riordini si terranno alla Conad di Massarosa. Anche Viareggio avrà la sua “sfilata”, in occasione dei controlli a timbro organizzati in piazza Maria Luisa.

Con la chiusura delle iscrizioni, fissata per le 23.59 di oggi, lunedì 7 febbraio, ci si avvicina a grandi passi all’inizio della gara. Le prime “manovre” inizieranno venerdì 11 febbraio con la distribuzione delle targhe, dei numeri di gara e dei documenti sportivi ai referenti dei team e quelli per le verifiche tecniche. Il centro accrediti si terrà alla Guidi Car di Viareggio. Sabato 12 ancora consegna dei documenti e dei materiali necessari per la competizione e shakedown, dalle 13.45 alle 16.45.

Domenica 13 febbraio si corre a partire dalle 8 con partenza e arrivo in piazza Provenzali a Massarosa: oltre 50 km di prove speciali, tra Loppeglia, Stiava e Orbicciano che daranno agli equipaggi in gara tutte le chance per dimostrare il loro valore e le loro capacità. Il rientro della prima macchina è previsto, sempre a Massarosa, intorno alle 18.42, con la pubblicazione della classifica alle 20 dalla direzione di gara.