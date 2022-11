VILLA ARGENTINA – DI MERCOLEDI’ – GIOVANNI BRAIDA PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO ‘LA VIA LATTEA

(IL CAMMINO DI SANTIAGO)’

La Sala Parenti di Villa Argentina, per la rassegna ‘Di Mercoledì’ ospita il 9 novembre, a partire dalle 17, la presentazione del libro ‘La Via Lattea (Il Cammino di Santiago)’, di Giovanni Braida (Pezzini Editore). All’incontro prenderà parte l’autore che ne parlerà con Silvia Dolfi.

Ci sono viaggi che non lasciano segni, altri invece sono motivo di una mutazione che arricchisce: è la nostra stessa vita che si trasforma venendo in contatto con il nostro sé e il sacro. Si modifica la comprensione di se stessi e degli altri, si dischiude il canale spirituale della nostra persona e cominciamo a sentirci toccati dal silenzio, dal puro amore, dalla vita come mai l’avevamo percepita. Il Cammino di Santiago rientra in questi viaggi dell’anima.

Giovanni Braida, nato a Torino nel 1959, è laureato in Lettere (Università di Torino) e in Filosofia (Università di Pisa) ed ha conseguito il Magistero in Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore “Beato Niccolò Stenone” (Pisa). Insegna al Classico “Carducci” di Viareggio ed è docente alla Scuola Teologica dell’Arcidiocesi di Lucca. Nel 2013 ha pubblicato Boëdic, Premio “Firenze capitale d’Europa” (2019) e Premio “La Pania” (Garfagnana, 2020), ispirato alla vicenda del penalista francese Olivier Metzner. Il successivo Apocatastasi (2015) è stato premiato al Premio Internazionale “Firenze Capitale d’Europa”, così come Shekhinah (2017) che ha vinto anche il premio “Il golfo” (La Spezia, 2020) e il “Concorso Nazionale Albiatum” (Monza, 2020), primo al Premio nazionale “Il delfino” (2022). La biblioteca fra le nuvole (2019) si è classificato 2° al “Firenze Capitale d’Europa” (2020). My back pages (2020) è il suo ultimo lavoro.

L’ingresso all’incontro è libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala.

L’accesso alla Villa è consentito nel rispetto delle vigenti normative in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Per informazioni si può telefonare dal martedì al sabato (9:30-13:30) e il mercoledì e venerdì anche dalle 14:30 alle 18:30, al numero 0584-1647600.

Gli eventi a Villa Argentina sono organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.