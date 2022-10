LA NOTTE DI OGNISSANTI

Me li vedevo tutti intorno in una specie di giostra non affatto macabra, ma densa e giocosa come un girotondo, e la mia fantasia mi portava in spazi affollatissimi di gente sconosciuta ma vicinissima a me, che mi pareva di poter toccare con mano, intanto che il fuoco danzava dentro casa nella sera, e la fiammela fuori.. tutto questo finchè nonna non diceva.. “ Via bimba si va alletto..”.. “ Ma io li devo vedè”..- ribattevo assonata… era un po’ che il capo mi ciondolava appoggiato sul palmo della mano.. “ Un’è mia detto che poi loro voglian fassi vedè anche se vengano..- diceva lei- e poi te basta che ci pensi e saranno sempre con te”– mi rafforzava, mentre si avviava verso le scale con la mia mano nella sua.