364 MULTE IN 2 MESI PER PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO GRAZIE ALLE TELECAMERE

364 MULTE IN 2 MESI PER PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO GRAZIE ALLE TELECAMERE

La maggior parte di contravvenzioni ha riguardato l’intersezione tra viale Europa e via delle Ville

Sono complessivamente 364 le multe elevate dalla polizia municipale per il passaggio con semaforo rosso nei mesi di settembre ed ottobre grazie alle telecamere di rilevamento delle infrazioni semaforiche poste dall’amministrazione comunale alle intersezioni tra viale Europa e via delle Ville (in località Ponte alla Posta), Viale Europa e via Paolinelli, Via Lombarda e via delle Ville (in località Osteria), per rendere questi tre incroci strategici più sicuri. I dispositivi di videocontrollo semaforico ‘Redvolution’ rilevano 24 ore su 24 le targhe dei veicoli che passano con il segnale rosso consentendo così alla polizia municipale di emettere sanzioni. Il maggior numero di multe, 172, è stato elevato all’incrocio tra viale Europa e Via delle Ville (87 a settembre e 85 a ottobre) e sono state più numerose in direzione sud-nord. Seguono le 120 contravvenzioni (64 a settembre e 56 ad ottobre) elevate all’incrocio tra viale Europa e via Paolinelli, in misura praticamente uguale per ogni senso di marcia. Le contravvenzioni emesse all’intersezione tra via Lombarda e via delle Ville, inoltre, sono state in totale 72 (33 a settembre e 39 ad ottobre) equamente suddivise tra le varie direzioni di marcia con una piccola prevalenza di quelle in direzione Lucca-Capannori.

“L’alto numero di infrazioni rilevate negli ultimi due mesi grazie alle telecamere poste agli impianti semaforici dimostra che controlli di questo tipo sono necessari per migliorare la sicurezza stradale nei punti strategici e spesso critici della viabilità comunale – afferma l’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli-. Questo sistema di videosorveglianza è infatti fondamentale per prevenire il verificarsi di incidenti stradali che a queste intersezioni erano purtroppo frequenti e che adesso sono diminuiti e nel caso dell’incrocio tra Viale Europa e Via delle Ville hanno addirittura raggiunto quota zero da settembre ad oggi.La presenza delle telecamere naturalmente non vuole avere solo una funzione sanzionatoria, ma intende soprattutto costituire un deterrente nei confronti di chi non rispetta il codice della strada mettendo seriamente in pericolo l’incolumità di automobilisti, pedoni e ciclisti. Colgo l’occasione per ricordare che i semafori in località Osteria e Ponte alla Posta svolgono anche un’altra importante funzione, quella cioè di garantire un transito veicolare più fluido, evitando il formarsi di code, con benefici consistenti anche per l’ambiente, essendo in grado di variare la durata del verde a seconda del flusso di traffico”.