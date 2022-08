IL SACRO E IL PROFANO

MINAZZANA – SERAVEZZA -LUCCA

E’ giunta alla XIV edizione la Kermesse organizzata dalla Pubblica Assistenza OdVdi Minazzana che celebra la ricorrenza del santo Patrono (S.Pellegrino). Minazzana è una frazione montana del comune di Seravezza sita a 500 metri slm particolarmente indicata per trovar rimedio alla calura estiva di questi periodi.

Si comincia VENERDI 5 agosto con l’apericena delle 19.00 e a seguire il cinema sotto le stelle dal titolo IL VENTO FA IL SUO GIRO – Regia G.Diritti.

SABATO 6 AGOSTO il programma prevede alle ore 18.00 uno spazio dedicato ai più piccoli in compagnia del giocoliere e animatore AUSTIN HAKNEY. A seguire apertura delle cucine con i tradizionali tordelli. La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo dal gruppo di NAI ET LES HOMMES DU MONDE .

DOMENICA 7 AGOSTO alle ore 08.00 prenderà il via una CAMMINATA lungo “LA VIA DEGLI ‘OMENI” verso la Cava delle Cervaiole in compagnia di due guide del Parco delle Apuane. Ripercorreremo il vecchio sentiero tracciato dai cavatori per recarsi al lavoro nelle Cave del Monte Altissimo. (Prenotazione obbligatoria al N°328.3322390).

Nel pomeriggio solenne processione per le vie del paese in onore di S.Pellegrino. Accompagnerà la cerimonia la Filarmonica di Azzano.