CAMAIORE – Video sorveglianza nei punti di ingresso di tutte le frazioni

Video sorveglianza nei punti di ingresso di tutte le frazioni

Combattere la microcriminalità e gli atti di vandalismo per la sicurezza dei cittadini

“La sicurezza è uno dei parametri più importanti nella gestione di un Comune, che

influenza direttamente la qualità della vita dei cittadini.

Per questo dobbiamo attivare una strategia efficace e strutturata: non interventi sporadici,

ma un piano ampio, che veda la collaborazione delle istituzioni, per creare una rete di

supporto che garantisca servizi e assistenza”: la Candidata Sindaco Claudia Bonuccelli

spiega il progetto sicurezza del centro destra.

“Gli atti di vandalismo e di micro criminalità, che purtroppo si registrano sul nostro

territorio, minano la tranquillità dei cittadini e provocano un senso di esasperazione che

può essere molto pericoloso.

Il servizio H24 della Polizia Municipale è uno dei primi passi da fare, insieme

all’apertura di un Ufficio Vigili Urbani a Lido.

Vogliamo inoltre incentivare il cosiddetto “Controllo di Vicinato”, che vede la

partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e che sappiamo

essere già stato attivato da tanti residenti del nostro territorio, ma che potrebbe essere

ulteriormente ampliato con un maggior coinvolgimento da parte dell’Amministrazione

Comunale, coordinando il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine. Non si tratta, è bene

precisarlo, di interventi diretti da parte dei privati né di organizzare ronde: nulla di tutto

questo, solo una maggiore attenzione in caso di eventi anomali, per migliorare la

sicurezza delle singole zone.

A mio parere il vero punto di svolta sarà l’attuazione di un piano di sicurezza strutturato,

con un sistema di video sorveglianza che copra tutto il territorio comunale e che preveda il

controllo incrociato di tutte le forze dell’ordine, locali e nazionali. Non basta infatti ampliare

il numero di dispositivi, come è avvenuto in questi anni, se alla base non c’è una visione

d’insieme, che porti a un controllo attento e preciso.

In particolare vogliamo installare telecamere in grado di leggere le targhe non solo sulle

strade particolarmente trafficate ma anche nei punti di ingresso a tutte le frazioni,

comprese ovviamente quelle collinari, così da avere un monitoraggio costante, con la

possibilità di archiviazione delle immagini, da sottoporre a una verifica più approfondita in

caso di problemi. Il tutto con la massima garanzia di privacy per i cittadini.

Si tratta, ripeto, di un controllo finalizzato alla sicurezza delle persone, da integrare con il

lavoro giornaliero svolto dalle forze dell’ordine.

Questo è un progetto perfettamente attuabile, grazie al reperimento di fondi ministeriali ed

europei, destinati a questo settore.”

UFFFICIO STAMPA BONUCCELLI SINDACO