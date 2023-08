33ESIMA CERIMONIA DEL 79° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE NAZIFASCISTA DI MULINA

Sta crollando il soffitto del coro della chiesa di San Rocco di Mulina, edificio testimone della barbarie nazifascista del 12 agosto 1944

Stazzema_ Purtroppo la notizia più importante che connota la 33esima cerimonia del 79esimo anniversario della strage nazifascista di Mulina di Stazzema è quella che dopo la volta del transetto di San Rocco sta crollando anche il soffitto del coro della chiesa omonima. Bisogna porre termine a questo inesorabile abbandono strutturale che fa pendant con l’altro che dal 2015 sta interessando la memoria dell’eccidio. D’ora in poi saremo durissimi nel denunciare una incuria che è anche politico-istituzionale. Il Comune di Stazzema lanci l’allarme e denunci che è moralmente inaccettabile che una chiesa segnata dalla barbarie nazifascista resti chiusa per così tanto tempo e non si accelerino i lavori di messa in sicurezza. Si rischia che crolli tutto e i 326 mila euro a disposizione siano insufficienti. Fate girare e condividete questa notizia, che è un atto di resistenza vera nel Parco nazionale della Pace rispetto alle pompose dichiarazioni che attualizzano il tergiversare di Roma nella seconda guerra punica denunciato da Livio: Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur, ossia, traducendo, si insiste a parlare d’altro ma non a come porre fine allo sfascio che inesorabilmente sta colpendo una porta del Parco nazionale della Pace: la chiesa di San Rocco, la chiesa della medaglia d’oro don Fiore Menguzzo. Quest’anno è sparito il Museo sul sacrificio del clero ed è spuntata la strada di collegamento Farnocchia- Sant’Anna. A pochi metri l’amara realtà del crollo del soffitto sopra il coro. Di male in peggio, inesorabilmente e nel silenzio generale. Il vicesindaco Pelagatti e il consigliere Guidi, gli unici amministratori presenti alla cerimonia, hanno potuto rendersi conto della situazione.

Giuseppe Vezzoni

Responsabile di Libera Cronaca,addì 11.8.2023