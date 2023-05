33enne nigeriano tenta violenza a ragazza 24enne

Violenza sessuale a Pavia, la ragazza salvata dai passanti

Fermato da carabinieri e polizia un uomo di 33 anni, al quale è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale

Salvata da un’aggressione sessuale dai passanti. E’ accaduto nella notte, poco dopo l’una, a Pavia, quando una ragazza di 24 anni è stata assalita mentre tornava a casa da un uomo di 33 anni.

Le sue grida hanno destato l’attenzione dei passanti che si trovavano nei paraggi, i quali sono intervenuti evitando il peggio, cioè che dalla molestia si arrivasse allo stupro.

Il fatto è accaduto tra corso Cavour e via Porta Marica, in pieno centro storico di Pavia.

Tutto si stava svolgendo nel centro di Pavia. Qui, un 31enne nigeriano, dopo aver puntato la sua vittima, è entrato in azione. L’ha stretta a sé e le ha tolto di forza la maglietta ma fortunatamente le sue urla hanno attirato l’attenzione di due giovani studentesse, che non ci hanno pensato un attimo a intervenire per fermarlo. “La ragazza gridava disperata ‘aiuto’. Ci siamo fatte coraggio e siamo entrate nella stradina dove abbiamo visto la ragazza semisvestita e l’aggressore con una bottiglia di vetro in mano, visibilmente su di giri. Abbiamo iniziato urlare anche noi per bloccarlo” hanno affermato le giovani studentesse.

L’uomo, di nazionalità nigeriana, è stato fermato dopo un inseguimento da parte delle forze dell’ordine.

Al 33enne è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per aver cercato di reagire al momento del fermo. E’ stato subito accompagnato nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.